سكك حديد مصر تعتذر عن تأخر القطارات

27 مارس 2019 - 10:23 ص

اعتذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن التأخيرات بحركة القطارت، مؤكدة أن جميع التأخيرات ناتجة عن تكثيف أعمال الصيانة على الخطوط.

وقالت فى بيان لها ان هناك تهديات وتأخيرات متوقعة اليوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2019 على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 25 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :

القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة.

أسيوط / أسوان مدة 25 دقيقة.

ثالثًا: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة.