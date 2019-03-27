» محاكمة فنانة شهيرة بتهمة "نشر أخبار كاذبة"

27 مارس 2019 - 07:55 ص

قررت محكمة 6 أكتوبر تحديد يوم 2 مايو المقبل لنظر قضية تعويض يطالب فيها جواهرجي يدعى" عريان فهيم" بتعويض قيمته 3 ملايين جنيه من الفنانة منة فضالي بعد اتهامها بنشر أخبار كاذبة تخصه عبر موقعها الإلكتروني.



كان المحامي سمير صبري أقام دعوى تعويض ضد الفنانة لتعمدها نشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني وعبر رسائل صوتية تتعمد من خلالها التشهير بموكله وبسمعته التجارية وإهانته.



وقدم صبري المستندات الدالة على ذلك وجميع الرسائل الصوتية وطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لموكله تعويض 3 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء مسلك الفضالي المخالف للقانون.

