» فنانة شهيرة: أتمنى أن يرزقني الله العودة لارتداء الحجاب

27 مارس 2019 - 07:39 ص

كشفت الفنانة فريدة سيف النصر عن تمنيها العودة لارتداء الحجاب ، مؤكدة أن العديد من الفنانات هاجموها بعد خلع الحجاب بدعوى أنها لم تجد عملًا فاضطرت لخلعه .



وقالت "فريدة" في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو الليثي" على شاشة النهار: "أتمنى أن يعطيني الله القوة للعودة إلى ارتداء الحجاب مرة أخرى".



وأضافت: "رغم أنني خلعت الحجاب لكن من وقتها لم أقم بأي دور خارج ولم أرتدِ ملابس مكشوفة".

