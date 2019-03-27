» فنان شهير يعلن اعتزاله: لا أستحق ما حدث لي

27 مارس 2019 - 07:29 ص

أعلن المطرب الكندي الشهير جاستن بيبر اعتزاله المؤقت للغناء بعد شعوره بعدم القدرة على الظهور بالشكل المعتاد لدى الجماهير .



وقال "بيبر" في فيديو بثه عبر صفحته بـ"انستجرام" : "لقد أهملت سنوات مراهقتي وبداية شبابي ، وقد تابعتموني خلال الأيام الماضية ، لاشك أنكم شعرتم بأنني تعيس جدًا ، وذلك ظهر بشكل جلي خلال جولتي الغنائية الأخيرة ، ويجب ملاحظة أنني لا أستحق هذا .. ولا أنتم كجمهور تستحقون تلك التعاسة .. تدفعون الأموال لتحصلون على حفلة مليئة بالنشاط والمتعة لكن لم أعد أستطيع تقديم ذلك".



وأضاف: "الغناء مهم جدًا لي لكن أسرتي ونفسي أكثر أهمية ، قررت التوقف لفترة لكي أستطيع أن أكون الأب والزوج الذي أردت أن أكونه ، سوف أعود للغناء قريبا ولكن لن أفعل ذلك قبل تفادي أخطاء الماضي".



