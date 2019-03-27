  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:03 ص
بحث متقدم
علاء مبارك

إعلامي سعودي لعلاء مبارك: هذا ما قصدته من وصف والدكم بـ"السّلَطة"

كلوب وصلاح

كلوب: اتصلت بمحمد صلاح فوجدت هذه المفاجأة

توقيع قرار «ترامب» بضم الجولان لإسرائيل

فنانة شهيرة لـ"ترامب": رغما عنك نصر الله آتِ وفتح مبين

أبو تريكة

أبو تريكة رأى لي "رؤيا" غريبة فسخرت منه ولكنها تحققت

كامل الوزير

كامل الوزير يكشف عن هذا الأمر الهام الفترة المقبلة

أبو النجا وواكد

رئيس "حقوق إنسان النواب" يفتح النار على"أبوالنجا" و"واكد"

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة

"شاكر" يكشف موعد رفع الدعم نهائيا عن "الكهرباء"

تابلت المدارس

أول تعليق من "النواب" على سقوط سيستم امتحانات الثانوية

الدكتور طارق شوقي

وزير التربية والتعليم: هذا الأمر يزعجني جدا

أرشيفية

مئوية ثورة 19.. تجاهل إسلامى ونسيان ليبرالى

فنان شهير يعلن اعتزاله: لا أستحق ما حدث لي

الصفحة الأخيرة

جاستن بيبر
جاستن بيبر

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يتقدم ببلاغ ضد زوجته بسبب«صور إباحية»

#

إلغاء حبس فنان شهير اعتدى على زوجته ملكة الجمال

#

فنان شهير: هذا أغرب موقف حدث لي داخل فيلا أحمد السقا

#

طائرة تقلع فى 2019 وتهبط به في 2018

جاستن بيبر

أعلن المطرب الكندي الشهير جاستن بيبر اعتزاله المؤقت للغناء بعد شعوره بعدم القدرة على الظهور بالشكل المعتاد لدى الجماهير .

وقال "بيبر" في فيديو بثه عبر صفحته بـ"انستجرام" : "لقد أهملت سنوات مراهقتي وبداية شبابي ، وقد تابعتموني خلال الأيام الماضية ، لاشك أنكم شعرتم بأنني تعيس جدًا ، وذلك ظهر بشكل جلي خلال جولتي الغنائية الأخيرة ، ويجب ملاحظة أنني لا أستحق هذا .. ولا أنتم كجمهور تستحقون تلك التعاسة .. تدفعون الأموال لتحصلون على حفلة مليئة بالنشاط والمتعة لكن لم أعد أستطيع تقديم ذلك".

وأضاف: "الغناء مهم جدًا لي لكن أسرتي ونفسي أكثر أهمية ، قررت التوقف لفترة لكي أستطيع أن أكون الأب والزوج الذي أردت أن أكونه ، سوف أعود للغناء قريبا ولكن لن أفعل ذلك قبل تفادي أخطاء الماضي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» محاكمة فنانة شهيرة بتهمة "نشر أخبار كاذبة"
» فنانة شهيرة: أتمنى أن يرزقني الله العودة لارتداء الحجاب
» فنان شهير يعلن اعتزاله: لا أستحق ما حدث لي
» تفاصيل منع مصاب بالتوحد من دخول "مول" شهير بالقاهرة
» "المهن التمثيلية" تلغي عضويتي عمرو واكد وخالد أبو النجا
» تطورات خطيرة بالجزائر بعد استقالة رئيس المخابرات
» الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لحماس جنوبي غزة
» القضاء الألماني يحقق في صفقة بيع غواصات لإسرائيل
» بهدف من ضربة جزاء.. الجزائر تعبر تونس وديًا
» من «عدى علينا بكرة » إلى «السيستم واقع».. الحكومة هى هى
» بريطانيا.. اعتداء على مدرسة إسلامية وتمزيق مصاحف

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز