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إعلامي سعودي لعلاء مبارك: هذا ما قصدته من وصف والدكم بـ"السّلَطة"

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علاء مبارك
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إدريس الدريس

وجه الإعلامي السعودي إدريس الدريس رسالة اعتذار إلى أسرة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعدما وصفه بأوصاف اعتبرتها أسرة "مبارك" مسيئة له.

بدأت القصة حين شن "الدريس" هجوما شرسا على الإعلامي المصري عمرو أديب ، مستنكرًا تبدل مواقفه من "مبارك" حين كان في السلطة ، وحين أصبح "سلطة" بحسب تعبير الإعلامي السعودي.

ونشر "علاء" - نجل مبارك" - الفيديو ، وعلق قائلا: "جاء على لسان الإعلامى السعودى إدريس الدريس لفظ عن الرئيس الأسبق مبارك ما كان يجب أن يصدر من إخوة أشقاء نكن لهم كل الاحترام والتقدير تعودنا منهم دائماً احترام وتوقير الكبير" .

و رد "الدريس" بتغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" ، قائلا: "ليتك أخي الأستاذ علاء تعلم حجم حبي وتقديري لوالدك الرئيس حسني مبارك فهو كبير وله في نفسي مكانة رفيعة لكنني قصدت بكلمة "سلطة" تداخل القضايا عليه".

وأضاف: "أعذرني على أي اساءة فهمت على غير مقصدها ولك مني وللوالد الكريم محبتي واحترامي ولكل اشقاؤنا المصريين الذين لهم في نفسي مكانة خاصة".

وأعاد "علاء" تغريد كلام "الدريس" ، ورد قائلا: "كل الاحترام والتقدير للأشقاء فى السعودية وشكر واجب من القلب على رسائل الاحترام والتقدير لوالدى، أدام الله عليكم الصحة وأنعم عليكم بالأمن والرخاء، وأتوجه بالشكر للأستاذ إدريس الذى ضرب مثلاً فى الرقى والمهنية قليلاً ما نجدها هذة الأيام وهى شجاعة الاعتذار عندما نخطئ او يُساء فهمنا".

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