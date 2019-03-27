كلوب: اتصلت بمحمد صلاح فوجدت هذه المفاجأة

27 مارس 2019 - 06:54 ص

أكد يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - سعادته بالراحة التي حصل عليها النجم المصري محمد صلاح بعد استبعاده من المشاركة في معسكر منتخب مصر الذي خاض من خلاله مباراتين مع النيجر ونيجريا.



وكان صلاح يعاني من ضغوط شديدة في الفترة الأخيرة أثرت على مستواه ، لكن كلوب حمل مفاجأة سارة لمحبي "صلاح" ، مؤكدًا أن حالته المزاجية تحسنت كثيرا.



وقال "كلوب" في تصريحات للموقع الرسمي لـ"ليفربول": "صلاح يلعب دائما وفي كل المباريات سواء مع ليفربول مع مع منتخب بلاده ، كل ذلك يحدث دون راحة ، لقد كان محتاجًا لإجازة ".



وأضاف: "لقد حصل على أسبوع من الراحة ، واتصلت به فوجدته في حالة استجمام ، مزاجه جيدة للغاية".