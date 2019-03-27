فنانة شهيرة لـ"ترامب": رغما عنك نصر الله آتِ وفتح مبين

27 مارس 2019 - 06:08 ص

شنت المطربة التونسية لطيفة هجوما شرسا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توقيعه على قرار يعترف فيه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية .



وقالت "لطيفة" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "رغما عنك.. الجولان عربية سورية..ورغما عنك نصر آت وفتح مبين".



وآثار قرار "ترامب" موجة من الغضب الشديد في أوساط العديد من الفنانين العرب ، حيث ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش وهي تغني أغنية للجولان من شرفة منزلها بسوريا.



بينما كتب الفنان أحمد السقا تدوينة قال فيها: ""الجولان عربية سورية، غزة والقدس المحتلة عربية فلسطينية، علموها لأولادكم وذكروا بها أنفسكم".

