فنانة شهيرة لـ"ترامب": رغما عنك نصر الله آتِ وفتح مبين

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توقيع قرار «ترامب» بضم الجولان لإسرائيل
توقيع قرار «ترامب» بضم الجولان لإسرائيل

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الجولان

ترامب

شنت المطربة التونسية لطيفة هجوما شرسا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توقيعه على قرار يعترف فيه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية .

وقالت "لطيفة" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "رغما عنك.. الجولان عربية سورية..ورغما عنك نصر آت وفتح مبين".

وآثار قرار "ترامب" موجة من الغضب الشديد في أوساط العديد من الفنانين العرب ، حيث ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش وهي تغني أغنية للجولان من شرفة منزلها بسوريا.

بينما كتب الفنان أحمد السقا تدوينة قال فيها: ""الجولان عربية سورية، غزة والقدس المحتلة عربية فلسطينية، علموها لأولادكم وذكروا بها أنفسكم".

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