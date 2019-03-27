فنانة شهيرة لـ"ترامب": رغما عنك نصر الله آتِ وفتح مبين

أحمد عادل شعبان
شنت المطربة التونسية لطيفة هجوما شرسا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توقيعه على قرار يعترف فيه بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية .
وقالت "لطيفة" في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "رغما عنك.. الجولان عربية سورية..ورغما عنك نصر آت وفتح مبين".
وآثار قرار "ترامب" موجة من الغضب الشديد في أوساط العديد من الفنانين العرب ، حيث ظهرت الفنانة السورية نسرين طافش وهي تغني أغنية للجولان من شرفة منزلها بسوريا.
بينما كتب الفنان أحمد السقا تدوينة قال فيها: ""الجولان عربية سورية، غزة والقدس المحتلة عربية فلسطينية، علموها لأولادكم وذكروا بها أنفسكم".
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