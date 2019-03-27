أبو تريكة رأى لي "رؤيا" غريبة فسخرت منه ولكنها تحققت

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أحمد حسن

ابو تريكة

روى أحمد حسن - نجم منتخب مصر السابق - تفاصيل رؤيا عجيبة رواها له زميله النجم محمد أبو تريكة عام 2008.

وقال "حسن" في لقاء مع برنامج "نمبر ون" الذي يقدمه الإعلامي "إبراهيم فايق" على شاشة "النهار": "في عام 2008 ذهبت مع منتخب مصر إلى غانا ، ولم يكن أحد يتوقع فوزنا ببطولة أمم أفريقيا في تلك السنة".

وأضاف: "كان أبو تريكة يقيم مع وائل جمعة في غرفة واحدة ، فدخلت عليهم لكي أمزح معهما فوجئت بمحمد أبو تريكة يقول لي ( أنا شوفت رؤيا ليك) ، فسألته عن فحواها فقال : (شوفتك بترفع كأس الأمم الأفريقية هنا في غانا)".

وتابع: "سخرت منه وقلت له (ابقى اتغطى كويس يا أبو تريكة) ، لكننا حصلنا على الكأس سنتها وأنا الذي رفعته .. لم أتوقع تحقق الرؤيا بسبب أننا كنا نلعب مع منتخبات قوية للغاية آنذاك".

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