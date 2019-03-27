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"المهن التمثيلية" تلغي عضويتي عمرو واكد وخالد أبو النجا

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المصريون ـ متابعات

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بلاغ ضد عمرو واكد بتهمة إهانة القضاء

قررت نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتي الفنانين خالد أبوالنجا وعمرو واكد، على خلفية تصريحاتهما «المسيئة لمصر وتصدير صورة غير حقيقية عن البلاد تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن».
وذكرت النقابة، في بيان، منتصف ليل الثلاثاء، أنها «تعتبر ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبوالنجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري، إذ توجها دون توكيل من الإرادة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر، لذا تعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرئها مما فعلاه».
وأكدت أنها «لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها»، محذرة إياهم من «الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذي يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام، تحيا مصر».

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