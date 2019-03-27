  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:04 ص
بحث متقدم
علاء مبارك

إعلامي سعودي لعلاء مبارك: هذا ما قصدته من وصف والدكم بـ"السّلَطة"

كلوب وصلاح

كلوب: اتصلت بمحمد صلاح فوجدت هذه المفاجأة

توقيع قرار «ترامب» بضم الجولان لإسرائيل

فنانة شهيرة لـ"ترامب": رغما عنك نصر الله آتِ وفتح مبين

أبو تريكة

أبو تريكة رأى لي "رؤيا" غريبة فسخرت منه ولكنها تحققت

كامل الوزير

كامل الوزير يكشف عن هذا الأمر الهام الفترة المقبلة

أبو النجا وواكد

رئيس "حقوق إنسان النواب" يفتح النار على"أبوالنجا" و"واكد"

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة

"شاكر" يكشف موعد رفع الدعم نهائيا عن "الكهرباء"

تابلت المدارس

أول تعليق من "النواب" على سقوط سيستم امتحانات الثانوية

الدكتور طارق شوقي

وزير التربية والتعليم: هذا الأمر يزعجني جدا

أرشيفية

مئوية ثورة 19.. تجاهل إسلامى ونسيان ليبرالى

بالفيديو..

كامل الوزير يكشف عن هذا الأمر الهام الفترة المقبلة

آخر الأخبار

كامل الوزير
كامل الوزير

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

قيادي إخواني منشق: كامل الوزير «إمحوتب مصر»

#

خبير يفجر مفاجأة عن أسعار العقارات خلال 2019

#

شيري عادل تكشف حقيقة انفصالها عن معز مسعود

#

الأهلي يكشف حقيقة رحيل «معلول»

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يصر على استمرار زيارة محطة مصر، وهيئة السكك الحديدية من أجل متابعة عملية التطوير التي تحدث عنها خلال الفترة الماضية.
وأضاف في تصريحات خلال تفقده محطات سكك حديد مصر والجيزة وورش ايرماس، والتي عرضها برنامج «مساء دي ام سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن العمل داخل هيئة السكك الحديدية مستمر من أجل توفير خدمة جيدة للمواطنين.
وأوضح أنه تفاجأ بوجود ورش داخل هيئة السكك الحديدية على أعلى كفاءة، ويتوافر بها أفضل عمالة مصرية، مضيفا أنه سيتم رفع كفاءة العمال من أجل إنتاج كفاءة أفضل .
وأشار إلى انشاء محطة جديدة خلال الفترة المقبلة، من أجل تخفيف العبء عن خط «الصعيد»، لعدم وجود تراكم وتسهيل الاجراءات على المواطنين، مؤكدًا أنه سيقوم بتوفير أفضل الخدمات التي تليق بالمواطنين المصريين والوافدين أمام العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» محاكمة فنانة شهيرة بتهمة "نشر أخبار كاذبة"
» فنانة شهيرة: أتمنى أن يرزقني الله العودة لارتداء الحجاب
» فنان شهير يعلن اعتزاله: لا أستحق ما حدث لي
» تفاصيل منع مصاب بالتوحد من دخول "مول" شهير بالقاهرة
» "المهن التمثيلية" تلغي عضويتي عمرو واكد وخالد أبو النجا
» تطورات خطيرة بالجزائر بعد استقالة رئيس المخابرات
» الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لحماس جنوبي غزة
» القضاء الألماني يحقق في صفقة بيع غواصات لإسرائيل
» بهدف من ضربة جزاء.. الجزائر تعبر تونس وديًا
» من «عدى علينا بكرة » إلى «السيستم واقع».. الحكومة هى هى
» بريطانيا.. اعتداء على مدرسة إسلامية وتمزيق مصاحف

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز