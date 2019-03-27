كامل الوزير يكشف عن هذا الأمر الهام الفترة المقبلة

27 مارس 2019 - 12:50 ص

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يصر على استمرار زيارة محطة مصر، وهيئة السكك الحديدية من أجل متابعة عملية التطوير التي تحدث عنها خلال الفترة الماضية.



وأضاف في تصريحات خلال تفقده محطات سكك حديد مصر والجيزة وورش ايرماس، والتي عرضها برنامج «مساء دي ام سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن العمل داخل هيئة السكك الحديدية مستمر من أجل توفير خدمة جيدة للمواطنين.



وأوضح أنه تفاجأ بوجود ورش داخل هيئة السكك الحديدية على أعلى كفاءة، ويتوافر بها أفضل عمالة مصرية، مضيفا أنه سيتم رفع كفاءة العمال من أجل إنتاج كفاءة أفضل .

