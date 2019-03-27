ملك الأردن: القدس خط أحمر.. لا للتوطين أو الوطن البديل

27 مارس 2019 - 12:40 ص

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن موقف بلاده من القدس ثابت، مشددا بالقول إن «القدس خط أحمر.. كلا للتوطين.. كلا للوطن البديل».



وأفاد الملك عبدالله في مقطع فيديو نشره الديوان الملكي، بأن موقف الأردن واضح تجاه القدس وأن مستقبل فلسطين خط أحمر، موضحا أن إلغاء زيارته إلى رومانيا جاء بسبب تصريحات رئيسة الوزراء تجاه نقل السفارة الرومانية إلى القدس.



وقال العاهل الأردني «إن الموقف الأردني ثابت تجاه حل الدولتين»، معربا عن استغرابه من تشكيك البعض بمواقف المملكة.

