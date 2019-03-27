فقيه دستوري: هذا الأمر يدفعنا إلى إجراء التعديلات الدستورية

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صلاح فوزي
صلاح فوزي

المصريون ـ متابعات

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قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منح المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، الحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم.
وأوضح «فوزي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، الثلاثاء، على شاشة صدى البلد، إن «رئيس البرلمان منح المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي مساحة وقت كافية للتعبير عن وجهات نظرهم»، مضيفًا: «كانت هناك حاجة لإنجاز دستور 2014، لإقامة أركان الدولة».
وذكر أن «الاستقرار الذي حققناه الآن، والقضاء على الإرهاب، وانطلاق قاطرة التنمية يدفعنا إلى إجراء تعديلات دستورية».

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