فقيه دستوري: هذا الأمر يدفعنا إلى إجراء التعديلات الدستورية

27 مارس 2019 - 12:30 ص

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، منح المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي، حول التعديلات الدستورية، الحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم.



وأوضح «فوزي» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، الثلاثاء، على شاشة صدى البلد، إن «رئيس البرلمان منح المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي مساحة وقت كافية للتعبير عن وجهات نظرهم»، مضيفًا: «كانت هناك حاجة لإنجاز دستور 2014، لإقامة أركان الدولة».

