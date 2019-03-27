» تطورات خطيرة بالجزائر بعد استقالة رئيس المخابرات

27 مارس 2019 - 12:20 ص

أفادت مصادر جزائرية، بحسب قناة «العربية»، مساء اليوم الثلاثاء، بتقدم رئيس المخابرات الجزائري بشير طرطاق، باستقالته من منصبه على خلفية الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.

