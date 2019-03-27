  • الأربعاء 27 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:05 ص
بحث متقدم
علاء مبارك

إعلامي سعودي لعلاء مبارك: هذا ما قصدته من وصف والدكم بـ"السّلَطة"

كلوب وصلاح

كلوب: اتصلت بمحمد صلاح فوجدت هذه المفاجأة

توقيع قرار «ترامب» بضم الجولان لإسرائيل

فنانة شهيرة لـ"ترامب": رغما عنك نصر الله آتِ وفتح مبين

أبو تريكة

أبو تريكة رأى لي "رؤيا" غريبة فسخرت منه ولكنها تحققت

كامل الوزير

كامل الوزير يكشف عن هذا الأمر الهام الفترة المقبلة

أبو النجا وواكد

رئيس "حقوق إنسان النواب" يفتح النار على"أبوالنجا" و"واكد"

الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة

"شاكر" يكشف موعد رفع الدعم نهائيا عن "الكهرباء"

تابلت المدارس

أول تعليق من "النواب" على سقوط سيستم امتحانات الثانوية

الدكتور طارق شوقي

وزير التربية والتعليم: هذا الأمر يزعجني جدا

أرشيفية

مئوية ثورة 19.. تجاهل إسلامى ونسيان ليبرالى

آيرلندا تحقق انتصارها الثاني على التوالي في تصفيات يورو 2020

الرياضة

وايشنجتون ودالاس يقودان هجوم أيرلندا الشمالية أمام أوكرانيا
وايشنجتون ودالاس يقودان هجوم أيرلندا الشمالية أمام أوكرانيا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تصفيات أمم أوروبا.. سويسرا تهزم جورجيا 0/2

#

تصفيات أمم أوروبا.. كازاخستان تهزم اسكتلندا بثلاثية

#

ترامب يوجه انتقادات جديدة للسناتور الراحل جون ماكين

#

فلسطينيون يتظاهرون بغزة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

حقق المنتخب الآيرلندي، مساء الثلاثاء، انتصاره الثاني على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي ستقام عام 2020.
وتغلب منتخب آيرلندا على ضيفه الجورجي بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من التصفيات.
وسجل هدف الفوز لآيرلندا، كونور هوريان في الدقيقة 36.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل منتخب سويسرا مع ضيفه الدنمارك بثلاثة أهداف لكل منهما.
وأحرز ثلاثية سويسرا، ريمو فريلير، وجرانيت تشاكا، وبريل إيمبولو، في الدقائق 19 و66 و76، بينما جاءت ثلاثية الدنمارك عبر ماتياس يورغنسن، وكريستيان جيدجير، وهنريك دلسغارد في الدقائق 84 و88 و90.
بذلك، تتصدر آيرلندا الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن سويسرا، وجاءت الدنمارك ثالثة برصيد نقطة واحدة، ثم جبل طارق بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن جورجيا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» محاكمة فنانة شهيرة بتهمة "نشر أخبار كاذبة"
» فنانة شهيرة: أتمنى أن يرزقني الله العودة لارتداء الحجاب
» فنان شهير يعلن اعتزاله: لا أستحق ما حدث لي
» تفاصيل منع مصاب بالتوحد من دخول "مول" شهير بالقاهرة
» "المهن التمثيلية" تلغي عضويتي عمرو واكد وخالد أبو النجا
» تطورات خطيرة بالجزائر بعد استقالة رئيس المخابرات
» الجيش الإسرائيلي يقصف موقعين لحماس جنوبي غزة
» القضاء الألماني يحقق في صفقة بيع غواصات لإسرائيل
» بهدف من ضربة جزاء.. الجزائر تعبر تونس وديًا
» من «عدى علينا بكرة » إلى «السيستم واقع».. الحكومة هى هى
» بريطانيا.. اعتداء على مدرسة إسلامية وتمزيق مصاحف

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز