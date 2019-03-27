آيرلندا تحقق انتصارها الثاني على التوالي في تصفيات يورو 2020

27 مارس 2019 - 12:20 ص

حقق المنتخب الآيرلندي، مساء الثلاثاء، انتصاره الثاني على التوالي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي ستقام عام 2020.



وتغلب منتخب آيرلندا على ضيفه الجورجي بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من التصفيات.



وسجل هدف الفوز لآيرلندا، كونور هوريان في الدقيقة 36.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل منتخب سويسرا مع ضيفه الدنمارك بثلاثة أهداف لكل منهما.



وأحرز ثلاثية سويسرا، ريمو فريلير، وجرانيت تشاكا، وبريل إيمبولو، في الدقائق 19 و66 و76، بينما جاءت ثلاثية الدنمارك عبر ماتياس يورغنسن، وكريستيان جيدجير، وهنريك دلسغارد في الدقائق 84 و88 و90.

