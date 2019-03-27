ترامب يستقبل أمين عام "الناتو" في واشنطن 2 أبريل

27 مارس 2019 - 01:47 ص

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمين عام حلف شمال الأطلسي(ناتو)، ينس ستولتنبرغ، في البيت الأبيض يوم 2 أبريل/نيسان، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للبيت الأبيض.



وأفاد البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس دونالد ترامب سيستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في البيت الأبيض في 2 أبريل 2019".



وأضاف البيان "تكريما للذكرى السبعين لتأسيس الناتو، سيؤكد الرئيس والأمين العام على أهمية الحلف كركن للسلام والأمن الدوليين".

