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ترامب يستقبل أمين عام "الناتو" في واشنطن 2 أبريل

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ترامب
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المصريون ووكالات

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يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمين عام حلف شمال الأطلسي(ناتو)، ينس ستولتنبرغ، في البيت الأبيض يوم 2 أبريل/نيسان، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للبيت الأبيض.
وأفاد البيت الأبيض في بيان أن "الرئيس دونالد ترامب سيستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في البيت الأبيض في 2 أبريل 2019".
وأضاف البيان "تكريما للذكرى السبعين لتأسيس الناتو، سيؤكد الرئيس والأمين العام على أهمية الحلف كركن للسلام والأمن الدوليين".
يشار إلى أن اجتماع وزاري لحلف "الناتو" سيعقد في واشنطن الأسبوع المقبل. -

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