«ديبالا» يقود هجوم الأرجنتين أمام المغرب

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المصريون

المغرب،

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل سكالونى، تشكيل منتخب التانجو أمام المغرب، في المباراة الودية التى سوف تجمعهما على ملعب "طنجة"، فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.

ويغيب عن منتخب التانجو اليوم، النجم ليونيل ميسى للإصابة التى تعرض لها فى لقاء فنزويلا الودى الأخير، والذى انتهى بخسارة الأرجنتين 3-1.

وجاء تشكيل منتخب الأرجنتين على النحو التالى:

حراسة المرمى: أندرادا

خط الدفاع: بيتزيلا - كانينمان - رودريجيز - رودريجو دى بول

خط الوسط: باريديس - مونتيل - أكونيا - بيريرا

خط الهجوم: ديبالا - لاوتارو مارتينيز


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