الشوط الأول.. نيجيريا تتقدم على مصر

انتهى الشوط الأول بتقدم نيجيريا على منتخب مصر، بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن استعدادا الجانبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونجح اللاعب باول أونواتشو في خطف هدف مباغت بعد 15 ثانية فقط من انطلاق شوط المباراة الأول ما أربك حسابات لاعبي المنتخب الوطني، الذين حاولوا العودة لأجواء المباراة، إلا أن أصحاب الأرض استغلوا حالة الارتباك وكثفوا هجماتهم باتجاه مرمى الفراعنة، وتصدى لها بنجاح الدفاع.

ودانت السيطرة للمنتخب النيجيرى على مجريات الشوط الأول بفضل الهدف المبكر للفريق، وحاول لاعبو منتخب مصر الدخول في أجواء المباراة إلا أنهم فشلوا في تشكيل أي خطورة على المرمى النيجيري حتى الدقيقة 30، فيما شكلت هجمات المنتخب النيجيرى خطورة بالغة على مرمى محمود جنش.

بدأ لاعبو المنتخب النيجيرى بعد الدقيقة 30 باللعب الإستعراضى وتبادل الكرة فيما بينهم، وسط إستسلام للاعبى المنتخب الوطنى، الذين فشلوا في العودة لأجواء المباراة حتى أطلق الحكم صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف.