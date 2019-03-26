مدير مكتب«بن سلمان» يعتذر بشأن إعلامية سعودية.. لماذا؟

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وجه مركز المبادرات في مؤسسة "مسك" الخيرية الذي يديره مدير مكتب ولي العهد السعودي، دعوة إلى الإعلامية السعودية المعارضة إيمان الحمود، المقيمة في فرنسا لحضور أمسية اليونسكو، كممثلة للمملكة.

وقال رئيس المركز ومدير مكتب ولي العهد، بدر العساكر،  إن ذلك حصل بالخطأ، وكتب على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "نؤكد أننا في مركز مبادرات (مسك) الخيرية، نهدف لمواكبة توجيهات قادتنا، وبلورة الرؤى الوطنية، في مجالات دعم وتمكين الشباب، والوصول نحو أهدافنا على المستوى المحلي والدولي، في ظل ريادة بلادنا عبر العالم".

وأضاف "على هذا نؤكد أن ما حصل من توجيه دعوة للمدعوة إيمان الحمود، لحضور أمسية اليونسكو هو خطأ فردي بغير قصد يحتّم الاعتذار والاعتراف بالخطأ ومحاسبة المتسبب".

وختم مدير مكتب محمد بن سلمان، بالتأكيد على ضرورة "الالتزام بضرورة تقييم الإجراءات المتبعة، لمواجهة مثل هذه الأخطاء، فهذا الوطن العظيم غالٍ ولا مساومة عليه".

وإيمان الحمود، هي إعلامية سعودية مقيمة في فرنسا وتعمل في إذاعة "مونت كارلو" الدولية، وهي من أبرز المعارضين لولي العهد محمد بن سلمان.

ونشرت الإعلامية السعودية إيمان الحمود، صورة بطاقة دعوة لها لحضور الأمسية، وقد وقع عليها بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، ورئيس مركز مبادرات "مسك".

يذكر أن مؤسسة "مسك" السعودية نظمت أمسية شعرية للشاعر السعودي الأمير بدر بن عبد المحسن آل سعود، ووجهت دعوات حضور لنخب ثقافية وفكرية وإعلامية عرب وفرنسيين في العاصمة الفرنسية، مع توفير ترجمة فرنسية للقصائد التي سيلقيها الشاعر.


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