مجلس الوزراء يوضح حقيقة هدم استاد بورسعيد

26 مارس 2019 - 07:43 م

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد مؤخرًا حول هدم استاد بورسعيد خلال الفترة المقبلة، وذلك في ضوء تهالك مدرجات الاستاد البحري التابع لاستاد بورسعيد، ما يشكل خطراً على المشجعين والجماهير.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لهدم استاد بورسعيد، وأوضحت أنه يتم الآن إعادة ترميم وإصلاح للاستاد وجميع المرافق الخاصة به، وأنه سيعاد للخدمة مرة أخرى واستقبال الجماهير فور الانتهاء من أعمال التطوير والترميم، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المشجعين الرياضيين.

في سياق أخر، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم استضافة مباريات كأس الأمم الإفريقية، والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، على 6 استادات بعد توصية من اللجنة المنظمة للبطولة، وهى (القاهرة، والدفاع الجوي، والإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، والسلام).

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.