  • الثلاثاء 26 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:43 م
بحث متقدم
مصر ونيجيريا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ونيجيريا

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

«حماس» في رسالة شديدة للاحتلال:«إن عدتم عدنا»

الكلاب

الحكومة: إخصاء الكلاب غالى بس «العضة» مُرة

بن سلمان

مدير مكتب«بن سلمان» يعتذر بشأن إعلامية سعودية.. لماذا؟

ترامب ونتنياهو

«ترامب»: هذه الدولة وراء اتخاذي قرار«الجولان»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح

من هو الرئيس المؤقت الجديد للجزائر؟

الفنانة شيرين عبد الوهاب

مفاجأة.. «شيرين» تغادر مصر قبل التحقيق معها

راديو

إذاعة «القرآن الكريم».. طبعة «محرفة» من المصحف سر انطلاقها

نادي الزمالك

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

بيان عاجل للبرلمان للمطالبة بكادر خاص للشرطة

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بيان عاجل للحكومة حول استشكالها لوقف علاوات المعاشات الخمس

#

بيان عاجل للحكومة عن احتجاز أوغندا 36 مصريًا

#

بيان برلماني عاجل للحكومة للرد على إقالة مدير معهد القلب

#

قيادي إخواني عن مبادرة الإخوان:أخيرا فاقوا من"الغيبوبة"

الشرطة

ثروت سويلم

كادر خاص

تقدم ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن مركز أبوحماد، بمحافظة الشرقية، ببيان عاجل بشأن إعادة النظر في مرتبات هيئة الشرطة ومعاشات الظباط والأفراد.

وطالب سويلم، فى بيان صحفي اليوم، باعتبار هيئة الشرطة هيئة نظامية مدنية ذات كادر خاص، مؤكدا أن إضافة فقرة ذات كادر خاص ستعمل على تعديل المرتبات والمعاشات على هذا الأساس.

وأشاد سويلم، بحرص الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على تبني ملف زيادة معاشات ومرتبات رجال الشرطة، لاقتناعه بجهود رجال الشرطة المحترمين في حفظ الأمن.

وأشار إلى أنه رغم تواجده في مهمة عمل بأسبانيا، إلا أن رئيس المجلس، كان حريصا على الرد على بيانه العاجل، والتأكيد على أنه سيسعى لتفعيل زيادة المرتبات والمعاشات. ?


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة تحذر من صراع «مدمر» بفلسطين
» بث مباشر.. مباراة المغرب والأرجنتين
» إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بدمياط
» أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية
» إسلاميو الجزائر: إعلان شغور منصب الرئيس "غير كاف"
» اجتماع المجلس الدستورى بالجزائر
» القدس.. عشرات الفلسطينيين يتظاهرون تضامنًا مع "الأسرى"
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا
» إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا
» الغنوشي يكشف مرشح "النهضة" للانتخابات الرئاسية
» مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز