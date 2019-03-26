  • الثلاثاء 26 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:43 م
بحث متقدم
مصر ونيجيريا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ونيجيريا

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

«حماس» في رسالة شديدة للاحتلال:«إن عدتم عدنا»

الكلاب

الحكومة: إخصاء الكلاب غالى بس «العضة» مُرة

بن سلمان

مدير مكتب«بن سلمان» يعتذر بشأن إعلامية سعودية.. لماذا؟

ترامب ونتنياهو

«ترامب»: هذه الدولة وراء اتخاذي قرار«الجولان»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح

من هو الرئيس المؤقت الجديد للجزائر؟

الفنانة شيرين عبد الوهاب

مفاجأة.. «شيرين» تغادر مصر قبل التحقيق معها

راديو

إذاعة «القرآن الكريم».. طبعة «محرفة» من المصحف سر انطلاقها

نادي الزمالك

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية

الرياضة

ارسنال وايفرتون
ارسنال وايفرتون

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

عجمان الإماراتي يهزم وادي دجلة بثلاثية

#

"النني" يخلد ذكرى توقيعه لـ"أرسنال"

#

حسين الشحات: وقعت لـ"الأهلي" مرتين

#

الوصل يطيح بـ«العين» من كأس رئيس الدولة

المصريون

أرسنال

النصر الاماراتى

حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزًا وديًا على النصر الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم الثلاثاء، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما بمناسبة الافتتاح الرسمي للملعب الجديد بالنادي "ستاد آل مكتوم" في إمارة دبي.

وتقدم النصر في الدقيقة 15 عن طريق روني فرنانديز من تسديدة من خارج منطقة الجزاء، وتعادل المدافع كارل جنكنسون لأرسنال في الدقيقة 42.

وسجل الفرنسي أليكساندر لاكازيت الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 51 ، ثم سجل المدافع الشاب تيريس جون الهدف الثالث بعد خطأ من دفاع النصر، ثم قلص خالد جلال الفارق بتسجيله الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 89 .

ومرت الدقائق الباقية من عمر المباراة بدون أي جديد ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة تحذر من صراع «مدمر» بفلسطين
» بث مباشر.. مباراة المغرب والأرجنتين
» إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بدمياط
» أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية
» إسلاميو الجزائر: إعلان شغور منصب الرئيس "غير كاف"
» اجتماع المجلس الدستورى بالجزائر
» القدس.. عشرات الفلسطينيين يتظاهرون تضامنًا مع "الأسرى"
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا
» إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا
» الغنوشي يكشف مرشح "النهضة" للانتخابات الرئاسية
» مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز