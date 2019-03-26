» الغنوشي يكشف مرشح "النهضة" للانتخابات الرئاسية

26 مارس 2019 - 06:16 م

لم يستبعد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، إمكانية ترشيح حركته رئيس حكومة بلاده الحالي يوسف الشاهد، للانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الغنوشي في مدنية الحمامات شرقي تونس، على هامش النسخة الثانية للمتلقى الاقتصادي الإفريقي.

وردا عن سؤال أحد الصحفيين عما إن كان من الممكن أن يكون الشاهد مرشح حركة "النهضة" بالاقتراع المقبل، قال الغنوشي: "نعم يمكن أن يكون".

وبخصوص دعم الحركة (68 نائبا/ 217)، أضاف: "نحن جزء من هذه الحكومة، والحكومة حكومتنا".

وفي سياق متصل بالأوضاع التونسية، قال الغنوشي: "نحن نزكي مطلب رئيس الدولة بالوحدة الوطنية"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي تحوّل ديمقراطي أن ينجح دون وحدة وطنية".

وفي خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال البلاد، شدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على "ضرورة تكريس الوحدة الوطنية لمواجهة المصاعب التي تواجه البلاد".

وحول القمة العربية المقرر عقدها الأحد المقبل في تونس، رحب الغنوشي بـ"جميع القادة العرب"، معبرا عن رغبته في أن تكون بلاده "مركزا لتوحيد العرب"، كما أعرب عن أمله في أن "تساهم القمة في تقريب العلاقات العربية العربية".