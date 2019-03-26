» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا

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مصر

هولندا

المصريون

فاز منتخب هولندا الأوليمبي على مصر، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، على هامش معسكر الفريق المقام حاليًا في مدينة "موراسيا" الإسبانية، ضمن استعدادات منتخبنا الأوليمبي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في شهر نوفمبر المقبل، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

بدأ الشوط الثاني بهدف أول للمنتخب الأوليمبي الهولندي في الدقيقة 54، بعد النجاح في اختراق لاعبي الفراعنة، وعدم وصول أسامة جلال للكرة، ليسددها لاعب هولندا في مرمى عمر صلاح.

وأضاع منتخبنا الأوليمبي هدفا مؤكدا عن طريق محمد صادق،  تصدى له حارس مرمى هولندا، لتكون بداية الفاعلية الهجومية للفراعنة بعد انطلاقات أحمد حمدي ورمضان صبحي تجاه مرمى هولندا.

وشهدت الدقيقة 63 اشتباكا بين لاعبي المنتخبين، بعد تدخل محمود الجزار بكرة عنيفة مع أحد لاعبي هولندا، ليبدأ الاشتباك بين اللاعبين، ليقوم الحكم الإسباني بإشهار الكارت الأحمر للجزار.

ونجح لاعبو المنتخب الأوليمبي الهولندي في الضغط والسيطرة على منتصف ملعب الفراعنة، للوصول لمرمى منتخبنا، في الوقت الذي فشل كريم نيدفيد ورمضان صبحي وأحمد حمدي في الوصول لمرمى الطواحين.


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