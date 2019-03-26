مفاجأة.. «شيرين» تغادر مصر قبل التحقيق معها

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محمد فضل- متابعات

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تحقيق

شيرين

الاساءة لمصر

حسام حبيب

قال المطرب حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب إن زوجته تتواجد حاليا خارج مصر، ولن تحضر التحقيقات في نقابة الموسيقيين في سياق أزمتها الأخيرة حول إساءتها لمصر.

وأشار «حبيب» في تصريحات صحفية، أن شيرين تتواجد في دبي من أجل حفلها في القرية العالمية، والنقابة لديها علم بهذا الحفل.

وأضاف زوجها، أن محامى شيرين سيتواجد غدا في النقابة من أجل حضور التحقيقات بدلا منها نظرا لظروف سفرها.

وقررت نقابة الموسيقيين، وقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء، اعتبارا من يوم الخميس الماضي، وإحالتها للتحقيق لما نسب إليها من اتهامات بأنها وجهت إساءات للدولة المصرية على هامش حفلها الأخير بالبحرين.

وكان المحامي سمير صبري، قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام، ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك "لتطاولها على مصر ونشرها أخبارا كاذبة".

وأضاف صبري في بلاغة، "أنه في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لمصر في كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دورا فعالا حيث يعد الفنان سفيرا لبلده ووطنه بالخارج، ولكن وللأسف ضربت المبلغ ضدها المدعوة شيرين عبد الوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدن".

وتابع: "أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت المبلغ ضدها لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل بالآتي: "أيوه كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن".

وأردفع صبري في بلاغه أن: "المدعوة شيرين عبد الوهاب بتصريحها سالف الذكر، قد أساءت لبلدها إساءة بالغة عالميا وعربيا، بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر، وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية، بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة".

وطالب بالتحقيق في الواقعة وسماع شهادة كريمة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي الشاهدة على الواقعة، وإحالة المبلغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة.

وكانت الفنانة شيرين قد أساءت لمصر مرتين من قبل، خلال إحيائها لحفلات غنائية في الخارج، بعد تعليق المطربة على طلب أحد المستمعين لأغنيتها الشهيرة "ماشربتش من نيلها" بقولها: "هيجيلك بلهارسيا".


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