  • الثلاثاء 26 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:44 م
بحث متقدم
مصر ونيجيريا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ونيجيريا

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

«حماس» في رسالة شديدة للاحتلال:«إن عدتم عدنا»

الكلاب

الحكومة: إخصاء الكلاب غالى بس «العضة» مُرة

بن سلمان

مدير مكتب«بن سلمان» يعتذر بشأن إعلامية سعودية.. لماذا؟

ترامب ونتنياهو

«ترامب»: هذه الدولة وراء اتخاذي قرار«الجولان»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح

من هو الرئيس المؤقت الجديد للجزائر؟

الفنانة شيرين عبد الوهاب

مفاجأة.. «شيرين» تغادر مصر قبل التحقيق معها

راديو

إذاعة «القرآن الكريم».. طبعة «محرفة» من المصحف سر انطلاقها

نادي الزمالك

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

"مصر الثورة" يحذر من المبادرات الوهمية ويطالب الإعلام بالتصدي لها

الحياة السياسية

حسين أبوالعطا
حسين أبوالعطا

المصريون

أخبار متعلقة
#

مجاهد: "السيسي رسول الحب"

#

موسى: الموضوع ده زاد عن حده يا ريس

#

"عكاشة": الديموقراطية جاءت بأفشل من تولى حكم مصر

#

السر وراء تدريب صحفيين أفارقة في مصر

حذر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، من المبادرات التي تصدر كل يوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شخصيات غير معروفة وتتبع كيانات مغمورة، موضحا أن هناك بعض الأشخاص يطلقوا مبادرات معينة غير معروفين بهدف تحقيق شهرة زائفة.

وطالب "أبو العطا"، وسائل الإعلام بالتصدي لتلك المبادرات المجهولة المصدر والتي يتزعمها أشخاص لا يعرفهم أحد ويريدوا الظهور على الساحة فقط، لافتا إلى أن دور الإعلام دائما إيضاح الحقائق للرأي العام وكشف حقيقة كل شخص.

ويقول الحزب إنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت مبادرات أطلقها أشخاص عبر صفحات "السوشيال ميديا"، دون أي فعالية على الأرض، ويهدف أصحابها الظهور الإعلامي وتحقيق شهرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة تحذر من صراع «مدمر» بفلسطين
» بث مباشر.. مباراة المغرب والأرجنتين
» إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بدمياط
» أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية
» إسلاميو الجزائر: إعلان شغور منصب الرئيس "غير كاف"
» اجتماع المجلس الدستورى بالجزائر
» القدس.. عشرات الفلسطينيين يتظاهرون تضامنًا مع "الأسرى"
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا
» إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا
» الغنوشي يكشف مرشح "النهضة" للانتخابات الرئاسية
» مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز