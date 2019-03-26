"مصر الثورة" يحذر من المبادرات الوهمية ويطالب الإعلام بالتصدي لها

26 مارس 2019 - 05:54 م

حذر الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، من المبادرات التي تصدر كل يوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شخصيات غير معروفة وتتبع كيانات مغمورة، موضحا أن هناك بعض الأشخاص يطلقوا مبادرات معينة غير معروفين بهدف تحقيق شهرة زائفة.

وطالب "أبو العطا"، وسائل الإعلام بالتصدي لتلك المبادرات المجهولة المصدر والتي يتزعمها أشخاص لا يعرفهم أحد ويريدوا الظهور على الساحة فقط، لافتا إلى أن دور الإعلام دائما إيضاح الحقائق للرأي العام وكشف حقيقة كل شخص.

ويقول الحزب إنه خلال الفترة الأخيرة ظهرت مبادرات أطلقها أشخاص عبر صفحات "السوشيال ميديا"، دون أي فعالية على الأرض، ويهدف أصحابها الظهور الإعلامي وتحقيق شهرة.