» إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا

26 مارس 2019 - 05:45 م

شهد مطار فرانكفورت، الأكثر ازدحاما في ألمانيا، الثلاثاء، إلغاء 54 رحلة جوية بسبب استمرار خلل فني، يؤثر على أنظمة مراقبة الحركة الجوية.

وأكدت شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت، إلغاء 54 رحلة جوية اليوم، بعد إلغاء 68 رحلة أمس بسبب المشكلة نفسها.

وقالت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، إنها وحدها ستلغي 50 رحلة، ما يضر بـ4100 من ركابها.

وتضرب مشكلات تقنية، الهيئة الألمانية لسلامة الملاحة الجوية، المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية في أنحاء ألمانيا، منذ الأربعاء الماضي.

وتقول الهيئة الألمانية لسلامة الملاحة الجوية، إن الخلل يقيد البيانات التي يحصل عليها المراقبون الجويون بشأن الطائرات، ولا يشكل أي تهديد أمني.