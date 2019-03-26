  • الثلاثاء 26 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:42 م
بحث متقدم
مصر ونيجيريا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ونيجيريا

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

«حماس» في رسالة شديدة للاحتلال:«إن عدتم عدنا»

الكلاب

الحكومة: إخصاء الكلاب غالى بس «العضة» مُرة

بن سلمان

مدير مكتب«بن سلمان» يعتذر بشأن إعلامية سعودية.. لماذا؟

ترامب ونتنياهو

«ترامب»: هذه الدولة وراء اتخاذي قرار«الجولان»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح

من هو الرئيس المؤقت الجديد للجزائر؟

الفنانة شيرين عبد الوهاب

مفاجأة.. «شيرين» تغادر مصر قبل التحقيق معها

راديو

إذاعة «القرآن الكريم».. طبعة «محرفة» من المصحف سر انطلاقها

نادي الزمالك

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا

عرب وعالم

إخلاء مطار فرانكفورت بألمانيا
إخلاء مطار فرانكفورت بألمانيا

متابعات ـ خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

وصول أول رحلة إلى مطار سفنكس قادمة من أسوان

#

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع «الساورة»

#

"مصر للطيران" تلغي رحلاتها لفرانكفورت لهذا السبب

#

"مطار القاهرة" يستقبل أول رحلة للخطوط الكورية

ألمانيا

مطار

رحلات جوية

فرانكفورت

شهد مطار فرانكفورت، الأكثر ازدحاما في ألمانيا، الثلاثاء، إلغاء 54 رحلة جوية بسبب استمرار خلل فني، يؤثر على أنظمة مراقبة الحركة الجوية.

وأكدت شركة "فرابورت" المشغلة لمطار فرانكفورت، إلغاء 54 رحلة جوية اليوم، بعد إلغاء 68 رحلة أمس بسبب المشكلة نفسها.

وقالت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، إنها وحدها ستلغي 50 رحلة، ما يضر بـ4100 من ركابها.

وتضرب مشكلات تقنية، الهيئة الألمانية لسلامة الملاحة الجوية، المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية في أنحاء ألمانيا، منذ الأربعاء الماضي.

وتقول الهيئة الألمانية لسلامة الملاحة الجوية، إن الخلل يقيد البيانات التي يحصل عليها المراقبون الجويون بشأن الطائرات، ولا يشكل أي تهديد أمني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة تحذر من صراع «مدمر» بفلسطين
» بث مباشر.. مباراة المغرب والأرجنتين
» إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بدمياط
» أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية
» إسلاميو الجزائر: إعلان شغور منصب الرئيس "غير كاف"
» اجتماع المجلس الدستورى بالجزائر
» القدس.. عشرات الفلسطينيين يتظاهرون تضامنًا مع "الأسرى"
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا
» إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا
» الغنوشي يكشف مرشح "النهضة" للانتخابات الرئاسية
» مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز