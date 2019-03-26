نصر الله: أمريكا ليست وسيطًا نزيهًا للسلام

26 مارس 2019 - 05:42 م

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن الولايات المتحدة لا تصلح أن تكون وسيطا نزيها لعملية السلام، على خلفية إعلان واشنطن السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري، مطالبا القمة العربية المرتقبة في تونس بسحب المبادرة العربية للسلام.

وقال نصر الله، في كلمة له اليوم الثلاثاء، "لا يمكن أن يكون هذا الدعم المطلق لإسرائيل راعيا لما يسمى بعملية السلام أو وسيطا نزيها لها، وها هو الآن يوجه ضربة قاضية لما يسمى بعملية السلام في المنطقة، القائمة على أساس الأرض مقابل السلام".

وطالب نصر الله القادة العرب بسحب المبادرة العربية للسلام، قائلا "إذا كان هناك بقية شرف وضمير في الدول العربية، يجب أن تقوم قمة تونس بإعلان سحب المبادرة العربية للسلام التي قررتها في بيروت 2002 والعودة لنقطة الصفر".