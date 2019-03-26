» مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

26 مارس 2019 - 05:39 م

قتل 14 مدنيا، الثلاثاء، في ثاني هجوم لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي خلال أقل من 24 ساعة، على 4 قرى بمنطقة "ديفا" جنوب شرقي النيجر.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن عناصر في التنظيم المذكور، هاجمت قرى "الحاج -ميناري" و"إنغاما" و"شتيماري" و"دروم" بمنطقة "ديفا".

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل العدد المذكور واختطاف امرأتين بقرية "إنغاما"، فضلا عن إحراق أكواخ وأقفاص الحيوانات بقرية "الحاج - ميناري".

وأفاد مسؤولون محليون بمنطقة "ديفا"، أن التنظيم الإرهابي زاد من وتيرة هجماته على القرى، لرفض القرويين التعاون معه، وأمس قتل 8 مدنيون في هجوم للتنظيم المذكور على قرية بالمنطقة ذاتها.

وتتعرض المنطقة الحدودية بين النيجر ونيجيريا، لهجمات "بوكو حرام" بشكل مستمر منذ 2015.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع النيجرية، تمديد حالة الطوارئ في ديفا، ثلاثة أشهر.