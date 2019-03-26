«أجيري» يعلن تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

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اجيري

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافيير أجيرى، تشكيل الفراعنة لمباراة نيجيريا الودية التى ستنطلق فى السابعة مساء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

فى الدفاع عمر جابر ومحمود علاء وباهر المحمدى وأحمد أبو الفتوح.

فى خط الوسط محمد الننى طارق حامد صلاح محسن ومحمود حسن "تريزيجيه" وإسلام جابر

فى الهجوم مصطفى محمد

ويستعد منتخب مصر لأمم أفريقيا 2019 التى تقام فى مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

بينما تضم قائمة بدلاء منتخب مصر كلاً من أحمد الشناوى، ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعلى جبر وأحمد أيمن منصور وكريم حافظ ونبيل عماد "دونجا" وعلى غزال وأحمد حسن "كوكا" وعمرو وردة وعمار حمدى وعبد الرحمن مجدى.

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