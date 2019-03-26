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جوتيريش يعلن موقف الأمم المتحدة من الجولان وغزة

عرب وعالم

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

متابعات ـ خالد الشرقاوى

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الجولان

الأمم المتحدة

غوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن موقفه واضح بشأن وضعية الجولان السورية المحتلة، وهو موقف يتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ودعا في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الوقت نفسه الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى عدم التصعيد وضبط النفس في قطاع غزة.

وردا على سؤال حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان، أوضح: "موقفي واضح للغاية وهو موقف تم تأسيسيه في قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة".

وكان غوتيريش، أعلن الإثنين، أن وضع مرتفعات الجولان السورية المحتلة لم يتغير بموجب قرارات مجلس الأمن.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

وأصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراره رقم 497، في 17 ديسمبر 1981، دعا فيه إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها، وولايتها، وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي، كما صدرت قرارات أخرى من الجمعية العامة بنفس المعنى.

وحول الوضع الحالي في قطاع غزة، قال الأمين العام خلال تصريحاته الثلاثاء: "من المهم الآن عدم التصعيد.. هذا أمر مهم للغاية.. وأدعو الطرفين الي ضبط النفس وذلك حتي لا تزداد معاناة الناس في إسرائيل وغزة".

ومنذ مساء الإثنين، وحتى فجر الثلاثاء، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على عدة أهداف في أنحاء غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط شمال مدينة تل أبيب. ‎

فيما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي شنّ أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من القطاع منذ مساء الإثنين، استهدفت مواقع مختلفة، وأسفرت عن إصابة 10 أشخاص.


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