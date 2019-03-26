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نادي الزمالك

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

الرياضة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

الاهلى

حذر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم، الثلاثاء، من استعانه الأهلي بساحر سنغالي في مباراة القمة 117 التي تجمع الفريقين، السبت المقبل.

وقال رئيس الزمالك: "على جماهير الزمالك أن تفرح بفريقها، أوقفوا ورا فريقكم، وواحد قالي النهاردة وكلمني أن الأهلي جايب ساحر سنغالي بقاله 4 أيام نايم بيعمل شغل للأهلي".

وتابع: "سألته سؤال واضح، هل الساحر السنغالي أقوى من ربنا، إرادة ربنا أقوى، ان شاء الله هينتصر الزمالك والدوري في الزمالك".

ويلتقي قطبا الكرة المصرية، الزمالك والأهلي في القمة التي تحمل رقم 117 في مواجهات القطبين الكبيرين، بالدوري المصري الممتاز، مساء السبت المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة من البطولة، يوم السبت الموافق 30 مارس المقبل.

وستنطلق مباراة القمة 117، في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ويقودها طاقم تحكيم أجنبي، وسيتم نقل المباراة عبر قناة النيل للرياضة وسيعلق عليها مدحت شلبي، وقناة أون سبورت وسيتولى التعليق عليها أحمد شوبير.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 53 نقطة، من 22 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، بينما يملك الأهلي 51 نقطة على بُعد نقطتين من الصدارة، جمعها من 16 انتصارا و3 تعادلات ومثلها 3 هزائم.


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