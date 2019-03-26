  • الثلاثاء 26 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:45 م
بحث متقدم
مصر ونيجيريا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ونيجيريا

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

«حماس» في رسالة شديدة للاحتلال:«إن عدتم عدنا»

الكلاب

الحكومة: إخصاء الكلاب غالى بس «العضة» مُرة

بن سلمان

مدير مكتب«بن سلمان» يعتذر بشأن إعلامية سعودية.. لماذا؟

ترامب ونتنياهو

«ترامب»: هذه الدولة وراء اتخاذي قرار«الجولان»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح

من هو الرئيس المؤقت الجديد للجزائر؟

الفنانة شيرين عبد الوهاب

مفاجأة.. «شيرين» تغادر مصر قبل التحقيق معها

راديو

إذاعة «القرآن الكريم».. طبعة «محرفة» من المصحف سر انطلاقها

نادي الزمالك

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

وزيرة مغربية: مبادلاتنا التجارية مع تركيا "الأكثر نموا"

عرب وعالم

رقية الدرهم
رقية الدرهم

متابعات خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

وفاة فتاة مغربية بعد ممارسة الجنس مع رئيس وزراء إيطاليا السابق

#

ظريف: لن ننتظر الأوروبيين لمواصلة تجارتنا مع العالم

#

والي: البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة هو البرنامج الأهم للوزارة

#

ترامب لا يستبعد "تمديد" الهدنة التجارية مع الصين

تركيا

تجارة

المغرب،

قالت وزير مغربية، اليوم الثلاثاء، إن المبادلات التجارية بين بلادها وتركيا، "الأكثر نموا" في العقدين الأخيرين.

جاء ذلك في عرض قدّمته رقية الدرهم، الوزيرة المغربية المكلفة بالتجارة الخارجية، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).

وأوضحت الدرهم أنّ "صادرات المغرب نحو تركيا نمت بـ30 بالمائة منذ اعتماد اتفاقية التبادل الحر معها، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2000".

ولم تقدّم الوزيرة معطيات حول واردات المملكة من تركيا، غير أنها أشارت إلى أن "المغرب تربطه اتفاقيات التبادل الحر مع 55 بلدا، بينها تركيا".

وتابعت: "منذ عشرين عاما، اختار المغرب الانفتاح الاقتصادي على أسواق جديدة، بهدف جلب الاستثمارات المباشرة ورفع الصادرات".

وأردفت: "نسجل نموا إيجابيا قويا جدا للمبادلات التجارية مع الدول التي تربطنا بها اتفاقية للتبادل الحر، ولدينا اختيارات سياسية واقتصادية أيضا من الاتفاقيات".

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها الوزيرة في اللجنة البرلمانية، تراوحت نسبة نمو صادرات البلد، منذ العام 2000، بين 6.10 بالمائة مع الاتحاد الأوروبي، و30 بالمائة مع تركيا.

فيما نمت صادرات المغرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بـ16 بالمائة منذ 2006، وبنفس النسبة مع مصر منذ 2007، والأردن منذ 2003.

وفي 20 يونيو الماضي، قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن حجم التبادل التجاري بين بلاده وتركيا، ارتفع بـ4 أضعاف منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين الجانبين، حيز التنفيذ.

وأوضح العثماني، في جلسة بالبرلمان المغربي، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في 2017، نحو 26.1 مليار درهم (ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار)، مقابل 6.9 مليارات درهم في 2007.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة تحذر من صراع «مدمر» بفلسطين
» بث مباشر.. مباراة المغرب والأرجنتين
» إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بدمياط
» أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية
» إسلاميو الجزائر: إعلان شغور منصب الرئيس "غير كاف"
» اجتماع المجلس الدستورى بالجزائر
» القدس.. عشرات الفلسطينيين يتظاهرون تضامنًا مع "الأسرى"
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا
» إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا
» الغنوشي يكشف مرشح "النهضة" للانتخابات الرئاسية
» مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز