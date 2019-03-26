نائب أردوغان: قرار واشنطن حول الجولان غير شرعي

26 مارس 2019 - 05:16 م

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أن القرار الأمريكي بخصوص مرتفعات الجولان السورية، غير شرعي.

جاء ذلك في كلمة أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية في ولاية يوزغات، الثلاثاء، شدد فيها أن تركيا وقفت دائمًا ضد سياسات الاحتلال والحرب وستواصل ذلك.

وقال فيها حول القرار المذكور "إنه قرار غير شرعي، ولا يمكن القبول أبداً بقرار يعترف باحتلال غير شرعي أصلا، وهذا غير معقول".

وأشار إلى أن إسرائيل تقصف قطاع غزة في ساعات اتخاذ القرار وتستهدف المدنيين، وأردف "سنواصل الدفاع عن الحقوق في جميع المجالات لمواجهة عقلية الصراع والذين يقوضون السلام في الشرق الأوسط، ولا يمكننا تجاهل الآهات المرتفعة من مناطق المظلومين".

وأكد أنه لن يتمكن أي تنظيم إرهابي مثل "بي كا كا" و"غولن" و"داعش" من إيقاف مسيرتنا المباركة، أو أن يقف عائقا أمام وحدة الشعب.

ومساء الإثنين، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما رئاسيا يعترف بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان المحتلة.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان) في عام 1981 قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.

ووقفت تركيا وأبرز دول العالم، في وجه إعلان ترامب، واصفين القرار بـ"الباطل"، و"المخالف للقوانين الدولية".