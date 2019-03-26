قمة الناشئين.. الأهلي يهزم الزمالك 2/3

26 مارس 2019 - 04:55 م

حقق فريق الناشئين بالنادى الأهلى مواليد 2001 فوزًا غاليًا على غريمه الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 34 من بطولة الجمهورية.

افتتح محمد ياسر التسجيل للأهلي مبكرًا، في الدقيقة الرابعة، بعدما اصطدمت الكرة بظهره وتحولت إلى المرمى، وأضاف محمد أشرف الهدف الثاني في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، احتسبت لمحمد ياسر، قبل أن يسجل حمادة الفيل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، من ركلة جزاء أيضًا احتسبت لشادي رضوان.

وجاء هدفي الزمالك خلال الشوط الثاني، حيث سجل حسام أشرف الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 68، وأضاف أسامة فيصل الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 90.

دخل الأهلي المباراة وهو مُتوج رسميًا بلقب بطولة الجمهورية عقب فوزه على المقاولون العرب 3 - 1، في الجولة الماضية، ولكنه لعب أمام الزمالك بهدف تحقيق الفوز أيضًا، نظرًا لما تحظى به مواجهات الفريقين من طابع خاص بغض النظر عن ترتيب كل منهما، وهو ما نجح في تحقيقه بثلاثية، مكررًا فوزه على الفريق الأبيض بثنائية نظيفة في لقاء الدور الأول.

الأهلي رفع رصيده إلى 78 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد الزمالك عند 51 نقطة في المركز الثامن، وفاز الأهلي هذا الموسم في 24 مباراة وتعادل في 6 مباريات، مقابل 3 هزائم، مسجلا 82 هدفاً، مقابل 16 هدفاً في شباكه، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام بتروجت من الجولة 26، والتي ستكون آخر مبارياته هذا الموسم، وتقام يوم الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بمدينة نصر.