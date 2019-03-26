أمريكا تصدر عقوبات جديدة على إيران

26 مارس 2019 - 04:53 م

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات جديدة على إيران، استهدفت 25 فردا وشركات مقرها إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المؤسسات المستهدفة تشمل بنوك ومؤسسات مالية أخرى، بما في ذلك بنك أنصار وأطلس للصرافة وشركة أطلس الإيرانية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، في 22 من الشهر الجاري، فرض عقوبات على 31 شخصا وكيانا، بسبب برامج إيران الصاروخية.

وأوضحت أن هذه الكيانات الـ 31 ترتبط بوحدة إيرانية معروفة باسم يحمل حروفا كودية فارسية، وهي SPND ، وتتبع تلك الوحدة الحرس الثوري الإيراني مباشرة.

وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من يوم 5 نوفمبر، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.



