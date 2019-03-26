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أوغلو: دول عربية التزمت الصمت إزاء قرار "ترامب"

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وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

متابعات ـ خالد الشرقاوي

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انتقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، التزام بعض الدول العربية الصمت إزاء اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وخلال فعالية انتخابية بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد، قال تشاووش أوغلو إن "تركيا أول من رفضت اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان، وحتى الاتحاد الأوروبي أبدى موقفه الرافض، إلا أن بعض الدول العربية لا تستطيع أن تنبس ببنت شفة خوفاً من الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضاف أن "هذه الدول رضخت للولايات المتحدة والتزمت الصمت إزاء احتلال إسرائيل للقدس"، مؤكدا أن "تلك الدول لا يمكن أن تدافع عن القضايا المقدسة للأمة".

ومساء الإثنين، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما رئاسيا يعترف بـ"سيادة" إسرائيل المزعومة على الجولان المحتلة.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست (البرلمان) قانون ضمها إلى إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة.



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