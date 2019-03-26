إسرائيل من الأمم المتحدة: سندفن قادة حماس داخل الأنفاق

26 مارس 2019 - 04:39 م

هدد مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة السفير داني دانون، الثلاثاء، بـ "دفن قادة حماس في أنفاق غزة إذا استمروا في جعل أطفالنا أهدافا لهم" على حد زعمه.

وطالب المندوب الإسرائيلي مجلس الأمن الدولي بـ "إدانة لا لبس فيها لحركة حماس وإدراجها كمنظمة إرهابية".

جاءت تصريحات دانون قبيل دقائق من بدء الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال السفير الإسرائيلي أن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة صباح أمس على منزل بالقرب من تل أبيب سقط "على بعد أمتار قليلة من منزلي هناك".

ويعقد أعضاء مجلس الأمن جلستهم الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط في وقت لاحق اليوم للاستماع إلى إفادة من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف".

ومنذ مساء الإثنين، وحتى فجر الثلاثاء، شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على عدة أهداف في أنحاء غزة، ردا على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط شمال مدينة تل أبيب. ‎

فيما ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الجيش الإسرائيلي شنّ أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من القطاع منذ مساء الإثنين، استهدفت مواقع مختلفة، وأسفرت عن إصابة 10 أشخاص.



