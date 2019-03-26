رياح مثيرة للأتربة وأمطار على هذه المناطق

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متابعات ـ خالد الشرقاوى

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توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد يوم الخميس المقبل نشاطا فى الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لكن لن يصاحب ذلك انخفاضا فى درجات الحرارة

وقال "عبدالعال"، فى تصريحات متلفزة، إن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا فى بدءا من غد الأربعاء بمعدل 4 درجات عن اليوم، ثم تسجل ارتفاعا آخر بعد غدٍ بمعدل درجتين، لتسجل درجة الحرارة الخميس 26 درجة.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى تحسن الظواهر الجوية على الوجه البحرى والصعيد وانحسار الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.


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