«النقاز» يشارك في مران الزمالك الجماعي

26 مارس 2019 - 04:30 م

عقد محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، من أجل الاطمئنان على موضع إصابته قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.

وتعرض النقاز لإصابة بشد في العضلة الأمامية في مباراة المقاولون العرب.

وسمح طبيب الزمالك للنقاز بالمشاركة في المران، ليبدأ اللاعب التدريبات الجماعية لأول مرة بعدما خاض تدريبات تأهيلية منفردة في اليومين الماضيين.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي مساء السبت المقبل في الجولة الـ 17 المؤجلة من الدوري الممتاز بإستاد برج العرب.