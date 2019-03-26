  • الثلاثاء 26 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:44 م
بحث متقدم
مصر ونيجيريا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ونيجيريا

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

«حماس» في رسالة شديدة للاحتلال:«إن عدتم عدنا»

الكلاب

الحكومة: إخصاء الكلاب غالى بس «العضة» مُرة

بن سلمان

مدير مكتب«بن سلمان» يعتذر بشأن إعلامية سعودية.. لماذا؟

ترامب ونتنياهو

«ترامب»: هذه الدولة وراء اتخاذي قرار«الجولان»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح

من هو الرئيس المؤقت الجديد للجزائر؟

الفنانة شيرين عبد الوهاب

مفاجأة.. «شيرين» تغادر مصر قبل التحقيق معها

راديو

إذاعة «القرآن الكريم».. طبعة «محرفة» من المصحف سر انطلاقها

نادي الزمالك

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

«النقاز» يشارك في مران الزمالك الجماعي

الرياضة

حمدي النقاز
حمدي النقاز

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأمطار تؤجل مران الأهلي الصباحي

#

ظهير الأهلى يعود إلى التدريبات الجماعية

#

تفاصيل جلسة رئيس الزمالك مع اللاعبين والجهاز الفني

#

«الشناوي» يشارك في مران الأهلي

المصريون

الزمالك

النقاز

عقد محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، من أجل الاطمئنان على موضع إصابته قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.

وتعرض النقاز لإصابة بشد في العضلة الأمامية في مباراة المقاولون العرب.

وسمح طبيب الزمالك للنقاز بالمشاركة في المران، ليبدأ اللاعب التدريبات الجماعية لأول مرة بعدما خاض تدريبات تأهيلية منفردة في اليومين الماضيين.

ويواجه الزمالك فريق الأهلي مساء السبت المقبل في الجولة الـ 17 المؤجلة من الدوري الممتاز بإستاد برج العرب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة تحذر من صراع «مدمر» بفلسطين
» بث مباشر.. مباراة المغرب والأرجنتين
» إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بدمياط
» أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية
» إسلاميو الجزائر: إعلان شغور منصب الرئيس "غير كاف"
» اجتماع المجلس الدستورى بالجزائر
» القدس.. عشرات الفلسطينيين يتظاهرون تضامنًا مع "الأسرى"
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا
» إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا
» الغنوشي يكشف مرشح "النهضة" للانتخابات الرئاسية
» مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز