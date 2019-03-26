«كاف» يخطر الزمالك بحكام مباراتي دور الـ8 بالكونفدرالية

26 مارس 2019 - 04:22 م

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مسئولو نادى الزمالك، بطاقم حكام مباراتى الفريق الأبيض أمام حسنية أغادير المغربى فى دور ربع النهائى بالكونفدرالية.

واختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم الحكم التونسى صادق السالمى لإدارة مباراة حسنية أغادير المغربى والزمالك فى ذهاب دور الثمانية للكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 7 أبريل المقبل فى المغرب.

ويعاون السالمى كل من الليبى عطية أمساعد مساعد أول والتونسى أيمن إسماعيل مساعد ثانٍ والحكم الرابع وليد دراجى من تونس فيما اختار الكاف طاقم تحكيم أنجولى لمباراة العودة.

واختار «الكاف» طاقم تحكيم أنجولى للقاء العودة المقرر لها يوم 14 أبريل بمصر، والتي يتكون من هيلدر مارتنيز ويعاونه كل من جيرسون ايمليانو دوس سانتوس مساعد أول وايفانيالدو دى اوسانشى لوبيز حكم ثانى والحكم الرابع جواو أمادو جوما.

وكان الزمالك تأهل لدور الثمانية بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط متساويا مع جورماهيا صاحب المركز الثانى الذى تأهل برفقة الأبيض.

جدير بالذكر أن صادق السالمى هو الذى أدار مباراة الأهلى الأخيرة أمام فريق شبيبة الساورة الجزائرى فى دور