  • الثلاثاء 26 مارس 2019
  • بتوقيت مصر08:46 م
بحث متقدم
مصر ونيجيريا

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر ونيجيريا

قناة عربية تكشف 3 مفاجآت لـ" حماس"

«حماس» في رسالة شديدة للاحتلال:«إن عدتم عدنا»

الكلاب

الحكومة: إخصاء الكلاب غالى بس «العضة» مُرة

بن سلمان

مدير مكتب«بن سلمان» يعتذر بشأن إعلامية سعودية.. لماذا؟

ترامب ونتنياهو

«ترامب»: هذه الدولة وراء اتخاذي قرار«الجولان»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر 3 أوامر ملكية جديدة

رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح

من هو الرئيس المؤقت الجديد للجزائر؟

الفنانة شيرين عبد الوهاب

مفاجأة.. «شيرين» تغادر مصر قبل التحقيق معها

راديو

إذاعة «القرآن الكريم».. طبعة «محرفة» من المصحف سر انطلاقها

نادي الزمالك

رئيس الزمالك:«ساحر سنغالي سيحسم القمة للأهلي»

نتنياهو يهدد باجتياح غزة بريًا

عرب وعالم

نتنياهو
نتنياهو

وكالات

أخبار متعلقة
#

«حماس» تعلن: جاهزون للرد على العدوان الإسرائيلي

#

رئيس حكومة الاحتلال يدعو إلى اجتماع أمني طارئ

#

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو فشل سياسيًا وأمنيًا

#

مفاجأة.. مصر وقطر تسقطان وزير الدفاع الإسرائيلي

غزة

نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن جيش بلاده لن يتردد في الدخول لقطاع غزة بريا.

وأضاف نتنياهو على مصعد طائرته قبل عودته من واشنطن لإسرائيل: "على حماس أن تعلم أننا لن نتردد في الدخول بريا لقطاع غزة وعمل الخطوات المطلوبة. هذا الأمر ليس له علاقة لا بتاريخ ولا بأي شيء آخر والليلة الماضية قمنا برد قوي جدا"، بحسب صحيفة "هآرتس".

وقال: "فور عودتي للبلاد سأتوجه للكرياه (مقر وزارة الأمن في تل أبيب) وأتابع الأمور بنفسي".

وقالت مصادر إعلامية عبرية، صباح الثلاثاء، إن نتنياهو، سيرأس ظهر اليوم اجتماعا مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ومع كبار قادة الأجهزة الأمنية، في مقر وزارة الأمن لتقييم التطورات في قطاع غزة، وفقا لقناة "آي 24 نيوز".

وأضافت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" سيعقد أيضا اليوم اجتماعا لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

ووفق المصدر ذاته، فقد دفع الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية على طول الحدود مع غزة، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونفى الوزير وعضو "الكابينت" الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم، أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الوزير كاتس في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية: "لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، نحن بانتظار قدوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي ينتهج سياسة صارمة وفقاً لتوصيات رئيس الأركان أفيف كوخافي والقيادة العليا للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".

وأضاف: "الأمر السخيف هو أن رئيس الوزراء ليس لديه طائرة يستطيع من خلالها إدارة الأمور كما يريد، لذلك هو في طريقه للبلاد"، متابعا: "مع العلم أن نتنياهو ليس له أي اعتبار سياسي قبل الانتخابات بل هو اعتبار أمني بحت".

وكانت حركة "حماس" الحاكمة في قطاع غزة، أعلنت الاثنين، عن وقف إطلاق النار بين القطاع والجانب الإسرائيلي بوساطة مصرية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

السيستيم.. وسنينه

حسام فتحي

الريسوني و"الخلافة".. ماذا قال؟!

محمود سلطان

اصطياد شيرين

فراج إسماعيل

أشعب.. وورثته

حسام فتحي

الكتاب الذي صدم المجتمع العلمي

ياسر أنور

الجزائر: شعب وحراك غير قابل (للركوب)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الأمم المتحدة تحذر من صراع «مدمر» بفلسطين
» بث مباشر.. مباراة المغرب والأرجنتين
» إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بدمياط
» أرسنال يهزم النصر الإماراتي بثلاثية
» إسلاميو الجزائر: إعلان شغور منصب الرئيس "غير كاف"
» اجتماع المجلس الدستورى بالجزائر
» القدس.. عشرات الفلسطينيين يتظاهرون تضامنًا مع "الأسرى"
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر أمام هولندا
» إلغاء 54 رحلة جوية من مطار فرانكفورت بألمانيا
» الغنوشي يكشف مرشح "النهضة" للانتخابات الرئاسية
» مقتل 14 مدنيًا في هجوم لـ"بوكو حرام" بالنيجر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:57

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
الكلاب
مديرة المدرسة
تحرش فى العمل
كشف المخدرات
ياسمين عبد العزيز