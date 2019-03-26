نتنياهو يهدد باجتياح غزة بريًا

26 مارس 2019 - 04:17 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن جيش بلاده لن يتردد في الدخول لقطاع غزة بريا.

وأضاف نتنياهو على مصعد طائرته قبل عودته من واشنطن لإسرائيل: "على حماس أن تعلم أننا لن نتردد في الدخول بريا لقطاع غزة وعمل الخطوات المطلوبة. هذا الأمر ليس له علاقة لا بتاريخ ولا بأي شيء آخر والليلة الماضية قمنا برد قوي جدا"، بحسب صحيفة "هآرتس".

وقال: "فور عودتي للبلاد سأتوجه للكرياه (مقر وزارة الأمن في تل أبيب) وأتابع الأمور بنفسي".

وقالت مصادر إعلامية عبرية، صباح الثلاثاء، إن نتنياهو، سيرأس ظهر اليوم اجتماعا مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ومع كبار قادة الأجهزة الأمنية، في مقر وزارة الأمن لتقييم التطورات في قطاع غزة، وفقا لقناة "آي 24 نيوز".

وأضافت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" سيعقد أيضا اليوم اجتماعا لمناقشة التطورات الأخيرة في قطاع غزة.

ووفق المصدر ذاته، فقد دفع الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية على طول الحدود مع غزة، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونفى الوزير وعضو "الكابينت" الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صباح اليوم، أن يكون هناك وقفا لإطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال الوزير كاتس في تصريحات أوردتها وسائل إعلام عبرية: "لا يوجد حاليا وقف لإطلاق النار، نحن بانتظار قدوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي ينتهج سياسة صارمة وفقاً لتوصيات رئيس الأركان أفيف كوخافي والقيادة العليا للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن".

وأضاف: "الأمر السخيف هو أن رئيس الوزراء ليس لديه طائرة يستطيع من خلالها إدارة الأمور كما يريد، لذلك هو في طريقه للبلاد"، متابعا: "مع العلم أن نتنياهو ليس له أي اعتبار سياسي قبل الانتخابات بل هو اعتبار أمني بحت".

وكانت حركة "حماس" الحاكمة في قطاع غزة، أعلنت الاثنين، عن وقف إطلاق النار بين القطاع والجانب الإسرائيلي بوساطة مصرية.