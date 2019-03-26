نتنياهو: عدنا إلى الجولان وهي لنا بحكم التاريخ

26 مارس 2019 - 03:34 م

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارته الأخيرة لواشنطن بـ"التاريخية"، مضيفا: "لقد مرت 50 عاما حتى حصلنا على هذا الاعتراف" (سيادة إسرائيل على الجولان).

وقال نتنياهو قبل مغادرته واشنطن عائدا إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء: "أعود الآن من زيارة تاريخية إلى واشنطن، واعتراف الرئيس ترامب بسيادتنا على هضبة الجولان هو أمر ستذكره الأجيال".

وأضاف أن "هذا يشكل مبدأ مهما في الحياة الدولية، عندما تشن حروبا عدوانية تخسر فيها أراضي، فلا تأتي لاحقا وتطالب بإعادتها لك".

وتابع:"هذه الأراضي تعود لنا ولدينا جذور تاريخية في هضبة الجولان، وعندما تحفر هناك بالمعول تعثر على كنيس يهودي فاخر نرممه الآن. عدنا إلى الجولان، وهي لنا بحق تاريخي وبموجب حقنا في الدفاع عن النفس، والرئيس ترامب اعترف بذلك".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف، أمس الإثنين، بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.