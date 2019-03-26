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"صناعة البرلمان " تطالب الحكومة باعادة النظر فى اسعار الغاز

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النائب فرج عامر
النائب فرج عامر

متابعات حنان حمدتو

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مجلس النواب

صناعة البرلمان

طالب  المهندس فرج عامر ، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب،  الحكومة بإعادة النظر في قرار أسعار الغاز للمصانع، نظرا لأن الصناعة هي القاطرة الحقيقية التي تقود التنمية.

وقال عامر خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة الاستكشافات المتعلقة بالغاز والمواد البترولية من جانب وزارة البترول والعائد من ذلك في دفع عجلة الاستثمار الصناعى والتوسع في المشروعات الصناعية القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الجديدة المحلية والأجنبية ، ان هناك تأخرا حكوميا في استغلال الثروات المعدنية بالبلاد، مشيرا إلى أن ذلك بسبب تداخل الاختصاصات بين عدد من الجهات الحكومية، وطالب بالإسراع في خطوات الاستكشاف ليكون هناك عائد سريع على الاقتصاد والصناعة المصرية، وبالتالي سيكون هناك عائد على المواطن في مختلف مناحي حياته.

وحضر الاجتماع كل من الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي نبيل صلاح نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للإنتاج، ووليد فوزي مدير عام الأمانة العامة وزارة البترول.


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