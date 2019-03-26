الرئيس البلغاري يزف بشرى للمصريين

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الرئيس

السيسي

رجال الأعمال

الرئيس البلغاريا

أعلن الرئيس البلغاري، رومن راديف، عن حجم لعلاقات التي تربط بلغاريا ومصر لافتًا إلى أن لهما اهتمام بتنويع مصادر الطاقة، وهنا تأتي أهمية الغاز الطبيعي، وهناك آفاق في مجال تعاوننا في مجال السيارات الكهربائية، إصافة إلي التبادل في مجال التعليم.

وقال "راديف"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، إن هناك اتفاقات بين مصر وبلغاريا ناقشنا تحديثها، وتم توقيع اتفاقية اللجنة المشتركة للتعاون ومجلس رجال الأعمال، وسيتم التوقيع اليوم على عدد من الاتفاقيات.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري يتجاوز مليار دولار بين البلدين، ونستهدف زيادته ليرقي بحجم العلاقات التجارية بين البلدين.

وتابع أنه بإمكاننا التعاون أكثر، كما من المهم التعاون الصناعى والعسكري، ونتعاون لتعزيز هذا التعاون، بالإضافة إلى مجالات النقل البحرى.

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