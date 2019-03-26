أول قرار من الرئيس بعد مباحثاته مع نظيره البلغاري

26 مارس 2019 - 02:06 م

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك، وذلك خلال استقباله لنظيرة البلغاري ومباحثاتهما عن العلاقات الثنائية بين البلدين.



