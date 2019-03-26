مجددا..عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

26 مارس 2019 - 02:05 م

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود المتطرفين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.





ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة لهؤلاء المستوطنين أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، وتجولهم في باحاته، وحتى خروجهم من باب السلسلة.





وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فى بيانها اليوم، أن 35 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، وتجولوا في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم، بالإضافة إلى اقتحام ثلاثة عناصر من مخابرات الاحتلال.





وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل إلى الأقصى، وتدقق في بطاقاتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته.