الصيانة.. سبب تأخر إقلاع 5 رحلات من مطارالقاهرة

26 مارس 2019 - 02:04 م

تأخرت 5 رحلات عن الإقلاع اليوم من مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، بسبب الصيانة وظروف التشغيل.

وأفادت مصادر بالمطار، بأن المطار شهد تأخر إقلاع شركة نسما للطيران رقم 140، المتجهة إلى مدينة القسيم، ورحلة شركة فلاي ناس رقم 264، المتجهة إلى مدينة الرياض، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

واكدت أن المطار شهد أيضًا تأخر إقلاع رحلتا شركة النيل للطيران رقم 53 المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ، ورقم 105، المتجهة إلى مدينة القسيم، وتأخر رحلة الخطوط العراقية رقم 102، المتجهة إلى بغداد.