والى: التضامن تفوز بجائزة الأميرة سبيكة عن أفضل منتج لعام 2019

26 مارس 2019 - 01:40 م

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن فوز وزارة التضامن الاجتماعى بجائزة أفضل منتج لعام 2019 ضمن جائزة صاحبة السمو الملكى الأميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة بالبحرين لتشجيع الأسر المنتجة حيث فازت أسرة منتجة تابعة لجمعية الصعيد للتربية والتنمية بجائزة أفضل منتج لعام 2019 وذلك على مستوى الدول العربية المشاركة.

وأوضحت والى أنه تم تلقى دعوة رسمية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة لدعوة الفائزة بالجائزة مريم عزمى لحضور الحفل الذى سيقام فى 27 من مارس الجارى لاستلام الجائزة حيث تقام هذه الجائزة كل عامين بمشاركة جميع الدول العربية والخليجية.

وأشارت والى إلى أن مصر قد شاركت بهذه الجائزة من خلال وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى الأسر المنتجة التابعة لها وأن المنتج الفائز بالجائزة عبارة عن مشغولات من الجلد الطبيعى المطعم بنسيج أخميم والمطرز بالألوان والمناظر الطبيعية الرائعة للريف المصرى مؤكدة أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على دعم الأسر المنتجة وتحفيزها ودعم المنتج اليدوى الحرفى والتراثى مع فتح قنوات تسويقية داخليا وخارجيا وجدير بالذكر فان هذه هى المرة الرابعة على التوالي التى تشارك فيها وزارة التضامن الاجتماعى بمسابقة الجائزة العربية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لاختيار أفضل أسرة عربية منتجة وأفضل منتج أسر منتجة وأفضل راع وداعم لمشروع الأسر المنتجة.

كانت الوزارة قد فازت بجائزة راع وداعم لمشروع الأسر المنتجة عن عام 2012 يشار إلي أن الفائزة بالجائزة لهذا العام هى السيدة مريم عزمى 62 عاما من أخميم بسوهاج وهى نموذج للفنانة التلقائية الطبيعية، أمية لا تقرأ ولا تكتب نموذج للتفكير الإبداعى الخلاق وتعد لوحاتها تجسيدًا للبيئة الطبيعية بمناظرها الرائعة الخلابة وتقوم بدور فى إعداد وتدريب الأجيال الجديدة من خلال عملها كمسئولة الفن بمركز الخدمة بأخميم التابع لجمعية الصعيد للتربية والتنمية وقد رشحتها الجمعية للمسابقة بناء على إنتاجها المتميز.