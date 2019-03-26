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بلاغ يتهم عمرو واكد بالاستقواء بالخارج

قضايا وحوادث

عمرو واكد
عمرو واكد

شيماء السيد

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غادة والى

التضامن

الاميرة سبيكة

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 3405 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الممثل عمرو واكد بالتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها، عبر تصريحاته التى يطلقها من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عبر نشره لأخبار كاذبة عن مصر ومؤسساتها والتحريض عليها فى المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية الأجنبية التي تتخذ موقف معاديًا للدولة المصرية.

وأضاف محمود فى بلاغه أن عمرو واكد يكن عداء شديدًا لمصر ويعمل على تشويه صورتها بالخارج، ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مصر للإساءة لمكانتها الخارجية، وهى ذات الأغراض والأهداف التي تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي وهى تصنف تحت طائلة الاتهام بتشارك مع جماعة إرهابية تسعى لإسقاط الدولة ومنع مؤسساتها من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية ، بالإضافة الى بث الرعب فى قلوب المواطنين وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وهى الجرائم المؤثمة قانونا طبقا لنص المادتين 184 ، 188 من قانون العقوبات المصري.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لعمرو واكد، ووضعه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضي المصرية، وإخطار الانتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

وفى تصريحات خاصة، صرح طارق محمود أن عمرو واكد وخلال لقائه امس باعضاء من الكونجرس الامريكى ونوابهم ومساعديهم بواشنطن مع بعض العملاء الخونة الهاربين للخارج وعلى رأسهم خالد أبو النجا وبهى الدين حسن، حرضوا على مصر ومؤسساتها، وطالبوا خلال هذا اللقاء بالتدخل الأجنبي فى الشأن الداخلي المصري، وهو ما يؤكد ارتكاب عمرو واكد للاتهامات الموجهة إليه فى هذا البلاغ .


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