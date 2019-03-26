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مرعب.. السيول تجتاح 8 محافظات إيرانية

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السيول
السيول

عبد القادر وحيد- متابعات

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انتشر مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، تظهر مشاهد مرعبة في إيران من المناطق المنكوبة بسبب السيول.

وأدى استمرار هطول الأمطار في عدد كبير من محافظات إيران، إلى إصدار المرشد الأعلى على خامنئي توجيهات إلى القوات المسلحة بالتحرك لإنقاذ المنكوبين.

وطالب خامنئي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، بإرسالة مزيد من الإمكانيات لإغاثة أهالي المناطق المنكوبة بالسيول.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فقد أدى هطول الأمطار الغزيرة في إيران إلى اجتياح السيول لمناطق كثيرة ووفاة 19 شخصًا، وإصابة 105 أشخاص. 

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل مشاهد مرعبة من داخل مدن إيرانية بارزة مثل مدينة شيراز، والتي دمرت مناطق عديدة.

وتظهر تلك المشاهد السيول وهي تجرف عدد كبير من المركبات والسيارات، التي لا يزال بعضها أحياء محتجزين داخلها وعاجزين عن الهرب.

كما تظهر تلك المقاطع مياه السيول وهي تسير بسرعة مرتفعة جدا، ما دفعت عدد كبير من الناس إلى التعلق بأي شيء محيط بهم.


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